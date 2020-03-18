تفجيرات متتالية تهز مركز عفرين المحتلة

هزت انفجارات متتالية مركز مدينة عفرين المحتلة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
خبر 2020-03-18T15:07:00 الشهباء

وتقول المعلومات الأولية إن التفجيرات المتتالية أوقعت 5 قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى.

(م)

ANHA


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