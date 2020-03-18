تفجيرات متتالية تهز مركز عفرين المحتلة هزت انفجارات متتالية مركز مدينة عفرين المحتلة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. خبر 18 آذار 2020, الأربعاء - 15:07 2020-03-18T15:07:00 الشهباء وتقول المعلومات الأولية إن التفجيرات المتتالية أوقعت 5 قتلى وعدداً كبيراً من الجرحى. (م) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يستهدف مدرسة قرية شيخ عيسى بالشهباء استهدف جيش الاحتلال التركي مدرسة قرية شيخ عيسى الت... ممثلية الإدارة الذاتية تدعو الحكومة الألمانية إلى المساهمة في إنهاء الاحتلال التركي لسوريا دعت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في ألم... أهالي حلب يتوافدون إلى خيمة عزاء الشهيد زهر الدين عفرين أكد أهالي مدينة حلب أن التضحيات الجسيمة التي تبذل ... الموقع القديم