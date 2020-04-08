تفجير يستهدف سيارة أحد مرتزقة السلطان مراد في مدينة الباب

أفادت مصادر محلية من داخل المدينة بسماع دوي انفجار مساء اليوم بمنطقة فاطمة الزهراء في مدينة الباب، تبين فيما بعد أنه ناتج عن انفجار عبوة ناسفة وضعت بسيارة المرتزق "أبو فيصل" وهو شقيق المرتزق أبو وليد العزة القيادي في فرقة السلطان مراد.

وأدى ذلك إلى إصابة المرتزق بجروح بليغة وبتر في الأطراف السفلية تبين ذلك عبر مشاهد فيديو نشرها نشطاء من مكان التفجير يظهر فيها لحظة نقل المرتزق أبو فيصل وهو مبتور الساقين.

يذكر أن المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها تشهد فلتاناً أمنياً واقتتالا بين المجموعات المرتزقة بشكل مستمر.

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ANHA