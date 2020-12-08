تفعيل مطحنة في هجين يلبي احتياجات 13 فرنًا في الريف الشرقي

وخلال الفترة الماضية، شهدت أفران الريف الشرقي في دير الزور تواترًا في كميات الطحين الموزعة لها، حيث يوجد 13 فرنًا متوزعة من قرية البحرة وحتى الباغوز، لذلك عمدت مديرية المطاحن وبدعم من لجنة الاقتصاد في دير الزور إلى إنشاء مطحنة وبتقنيات حديثة، تستوعب من 25 الى 30 طن يوميًّا، وبدأت بالعمل الفعلي من تاريخ 23 تشرين الثاني الماضي، وحسب إداري المطحنة، شوكت المحمد، فإن كمية الطحين تغطي كامل احتياجات أفران الريف الشرقي الـ 13.

وعن الكميات الموزعة، أوضح شوكت المحمد أنها تتم عن طريق إحصاء عدد السكان في منطقة الفرن، حيث تراوح الكميات التي توزع على الأفران من 182 كيس وحتى 250 كيس يوميًّا، حسب احتياج الفرن.

وفي سياق متصل، تستمر لجنة الاقتصاد حاليًّا بأعمال بناء فرن في قرية الشعفة شرق هجين بـ 35 كم، وبتكلفة تقدر بـ 26 ألف دولار أمريكي، ومن المزمع أن يدخل في الخدمة ويبدأ الإنتاج نهاية شهر كانون الثاني / يناير من العام القادم.

في حين يتم العمل حاليًّا على إعادة تأهيل فرن آخر في قرية حوامة التي تبعد 20 كم غرب بلدة هجين، وسيتم تسليمه إلى بلدية الشعب في هجين لإدارته بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة، ويخدم أهالي بلدة حوامة والقرى المحيطة بها الذين يتكبدون عناء تأمين الخبز من أفران هجين.

(م)

ANHA