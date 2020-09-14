تفاصيل محاولة فرار مرتزقة داعش من سجن الصناعة

وكانت قوات الأمن الداخلي قد أفشلت قبل أيام محاولة فرار 20 مرتزقًا من سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

وبحسب المعلومات، فإن 20 مرتزقًا داعشيًّا عملوا على حفر نفق بطول 20 مترًا وعمق 4 أمتار داخل المهجع لاستخدامه من أجل الفرار من السجن.

قوى الأمن المكلّفة بحراسة السجن كشفت خطة الفرار قبل يومين، وعملت على متابعة الموضوع، وبتاريخ الـ 9 من شهر أيلول وعندما حاول المرتزقة الفرار تصدّت لهم قوى الأمن، وتمكّنت من إلقاء القبض على الفارين.

وأثناء محاولة الفرار حدثت مناوشات بين قوى الأمن والمرتزقة، إلا أنّ قوى الأمن تمكّنت خلال فترة قصيرة من السيطرة على الوضع.

استخدموا قضبان معدنية من أسِرّة المهاجع

وبحسب المعلومات فإنّ عناصر مرتزقة داعش استخدموا قضبانًا حديدية تمّ إزالتها من الأسِرّة الموجودة في المهاجع لاستخدامها في حفر النفق، كما أخفوا التراب الناتج عن عملية الحفر في أكياس صنعوها من البطانيات المخصصة لهم.

وبعد إفشال محاولة الفرار من السجن، أجرت قوى الأمن الداخلي عملية تفتيش حيث تمّ العثور على النفق وردمه.

محاولات فرار متكرّرة

وتكرّرت محاولات فرار عناصر مرتزقة داعش من سجن الصناعة في الحسكة وباقي السجون الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما تتصدّى قوى الأمن الداخلي لهذه المحاولات.

وكان مرتزقة داعش قد حاولوا الفرار من السجون أثناء هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

(ك)

ANHA