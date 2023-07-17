تفاصيل لوكالتنا تكشف حيثيات مقتل الشقيقتين في تربه سبيه

في تفاصيل جديدة، حول قضية مقتل الشقيقتين، آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً) وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً)، في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، بتاريخ 12 تموز الجاري، كشف مصدر من النيابة العامة لوكالتنا، أنه وفي حدود الساعة السابعة صباحاً من يوم الأربعاء (12 تموز)، وردهم بلاغ بوفاة فتاتين لا تتجاوز أعمارهما الـ 18 عاماً.

وحسب المصدر، فإنه بعد نقل الجثتين إلى مركز الهلال الأحمر الكردي في الناحية، وتم القيام بالإجراءات القانونية أصولاً وإحضار الطبيب الشرعي، لمعاينة الجثتين بشكل دقيق، والانتقال إلى مسرح الواقعة من أجل البحث في ملابساتها، بعد تشكيل لجنة محلفة من خبراء كهربائيين، كون المعلومات الأولية كانت قد أشارت إلى وفاة الشقيقتين بصعقة كهربائية.

وخلال التحقيقات، تبيّن أن أسباب الوفاة لم تكن ناجمة عن صعقة كهربائية كما زعمت أسرة الشقيقتين، وإنما تعرضتا "للقتل خنقاً".

ووفقاً للمصدر، فقد تبيّن للنيابة العامة وخلال التحقيقات الأولية، أن الجناة هم كل من "والد الفتاتين وأعمامهما، حيث قاموا بالتلاعب بمسرح الجريمة للتهرب من العقاب وتضليل العدالة".

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة، على أن يتم الكشف عنها فور الانتهاء من التحقيق النهائي وتحويل الجناة إلى المحكمة أصولاً.

بدوره، ندد مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، بالجريمة، فيما تتابع الحركات والتنظيمات النسائية من جانبها القضية.

(كروب/ي م)

ANHA