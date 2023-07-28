تفاصيل القضاء على 11 من جنود الاحتلال التركي خلال عمليات نوعية

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كتابياً على معرفاته الرسمية، كشف خلاله إحصائية عمليات قوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي بمناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، وجاء فيه:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

نفذت قواتنا الكريلا يوم 27 تموز في تمام الساعة 06:40 عملية نوعية ضد جنود جيش الاحتلال التركي، الذين كانوا يتحركون في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالأسلحة الثقيلة أدت إلى مقتل جندي من جنود الاحتلال وإصابة اثنين. وفي نفس اليوم، وجهت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، في تمام الساعة 07:00، ضربات قاسية لجيش الاحتلال التركي خلال عملية نوعية في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتل على إثرها جنديان تركيان.

نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 27 تموز في تمام الساعة 09:40 عملية قنص ضد جيش العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي، أدت إلى مصرع جندي من جنود جيش الاحتلال التركي. واستهدف مقاتلونا الكريلا في التاريخ ذاته، حوالي الساعة 11:30، جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالأسلحة الثقيلة، وأدى ذلك إلى مقتل جندي تركي.

ووجهت قواتنا الكريلا يوم 27 تموز في الساعة 17:50 ضربات قوية لجيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالأسلحة النصف آلية، وقتلت على إثرها جنديين تركيين.

وفي التاريخ نفسه، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في تمام الساعة 18:30، عملية قنص ضد المحتلين الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي، مما أدى إلى مقتل جندي من جنود الاحتلال. ووجهت مقاتلاتنا الكريلا لوحدات المرأة الحرة – ستار، يوم 27 تموز في الساعة 19:05، ضربات قاسية لجنود الاحتلال التركي أثناء محاولتهم التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأسفرت العملية الناجحة عن مقتل 3 جنود أتراك.

كما استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 28 تموز بين الساعة 02:15 و 03:30، مروحيات هجومية تابعة لجيش الاحتلال التركي كانت تحاول إنزال جنودها في ساحة المقاومة بتلة جودي، 5 مرات.

هجمات الاحتلال التركي قصف الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة؛

قصف جيش العدوان التركي يوم 28 تموز في الساعة 03:20 خنادقنا في ساحة المقاومة بتلة إف إم (FM) في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرة واحدة بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 28 تموز، قصفت طائرات حربية تركية ساحة المقاومة بتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرة واحدة.

وقصفت مروحيات هجومية تابعة للاحتلال التركي يومي 27 و28 تموز ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرة واحدة.

كما تعرضت ساحات المقاومة في منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة زاب للقصف بالمدافع مرات عديدة".

(ف)