تفاصيل أكبر مشروع مبنى جامعي في شمال وشرق سوريا

وضعت جامعة روج آفا، في الـ 4 من نيسان/إبريل الجاري، حجر الأساس لبناء مبنى جامعي لجامعة روج آفا، في قرية تل فارس غرب مدينة قامشلو، وتبلغ المساحة المخصّصة له 800 ألف متر مربع من الأرض.

مخطّط المشروع

الهدف من مشروع البناء الجامعي، هو بناء مبانٍ جديدة لكليّات جامعة روج آفا، بالإضافة إلى مساكن طلّابيّة، حيث يجري التخطيط لبناء 12 وحدة سكنيّة طلّابيّة بالإضافة إلى الكليات.

وبحسب مخطّط مشروع الجامعة؛ يتألّف كل مبنى من 5 طوابق، بالإضافة إلى القبو، وتبلغ مساحة كل مبنى 1440 متراً مربعاً.

فيما يضم كل طابق إلى جانب الغرف، قاعة جلوس ومطالعة ومخزناً.

ويتكوّن كل قبو من 3 ملاجئ وقاعة.

ويشمل المشروع إجمالاً ملعبين، فيما تمّ تخصيص 70 بالمائة للمساحات الخضراء.

ويتضمّن أيضاً سوقاً وصالاتٍ رياضيّة.

تكلفة وحدتين سكنيتين تبلغ 30 مليون دولار"

عضوة المكتب الهندسي في جامعة روج آفا روزا موسى أوضحت لوكالتنا إنّهم يحضّرون لمشروع بناء المبنى الجامعية منذ حوالي عام، ونوهت أن: "تكلفة المشروع تغطّيه هيئة الماليّة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، وتبلغ تكلفة وحدتين سكنيتين مبدئيّاً 30 مليون دولار".

روزا موسى بينت أنّ كل وحدة سكنيّة تستوعب حوالي 700 طالب/ـة، وستكون هناك مسافةً تفصل بين الوحدات السكنيّة والكليات.

وتطرقت لمراحل المشروع: "بعد الانتهاء من بناء الوحدتين السكنيتين، سيجري التحضير لنقل كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، وهناك مساحة تستوعب نقل جميع كليات الجامعة"، دون أن تفصح عن المدة الزمنية التي سيستغرقها المشروع.

(ر)

ANHA