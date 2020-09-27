تفاهمات لفتح خط بري بين العراق ومصر عبر الأردن

وقال مدير عام الشركة، المهندس كريم كاظم حسين إن "الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إثر فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، مما تسبب بوقف العمل بشكلٍ كامل وتراجعت إيراداتها خلال تلك الفترة"، مستدركًا إن “الإيرادات عاودت الصعود تدريجيًّا بعد عودة الحركة والعمل في الشهر الثامن من هذا العام".

وأعرب حسين عن أمله بعودة الخطوط البرية للعمل بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول مثل إيران وسوريا والأردن وفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ليتم نقل الحجاج إلى مكة المكرمة، كاشفًا عن وجود "تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره (العراق -الأردن- مصر) بحسب ما نقلته جريدة الصباح العراقية الرسمية.

(ش ع)