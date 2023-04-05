تفادياً لانقطاع المياه...اعمال صيانة وتبديل مضخات في محطتين ضمن الطبقة

اعمال صيانة الأعطال وتبديل المضخات القديمة بالجديدة بدأت في بداية شهر آذار الفائت، وتعمل الورش المختصة التابعة لوحدة مياه الطبقة على صيانة الكابلات المغذية للمحطتين بالتيار الكهربائي وتبديل بعض القطع.

هذا وتغذي المضخات الـ7 التي يتم استبدالها 9 أحياء في مدينة الطبقة وهي: " الحي الأول، الثاني و الثالث و حي البحيرة و الرافدين وغرناطة والإسكندرية و زويقات والمفرق".

وبحسب الرئيس المشترك لوحدة المياه في الطبقة حمود الشيخ أن تبديل المضخات كان من الضروريات وذلك في سبيل تأمين مياه الشرب بشكل مستمر للمنازل".

وأوضح، حمود الشيخ، "المضخات القديمة كانت تضخ 250م3 من المياه في الساعة، بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وفي الوقت الحالي أصبحت تضخ 400م3، بعد استبدال المضخات بأخرى استطاعتها أكبر".

وبحسب الشيخ أن اعمال الصيانة وتبديل المضخات ستنتهي خلال الأسبوع القادم، وأكد أنهم مستمرون لخدمة المواطنين واستقبال شكاويهم فيما يتعلق بمشاكل المياه في الطبقة.

(خ)

ANHA