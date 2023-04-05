تفادياً لانقطاع المياه.. أعمال صيانة وتبديل مضخات في محطتين ضمن الطبقة

بدأت أعمال صيانة الأعطال وتبديل المضخات القديمة بالجديدة، بداية شهر آذار الفائت، وتعمل الورش المختصة التابعة لوحدة مياه الطبقة على صيانة الكابلات المغذية للمحطتين بالتيار الكهربائي وتبديل بعض القطع.

هذا وتغذي المضخات الـ 7 التي سيتم استبدالها 9 أحياء في مدينة الطبقة وهي: "الحي الأول والثاني والثالث وحي البحيرة والرافدين وغرناطة والإسكندرية وزويقات والمفرق".

وبحسب الرئيس المشترك لوحدة المياه في الطبقة حمود الشيخ، كان تبديل المضخات من الضروريات، وذلك في سبيل تأمين مياه الشرب بشكل مستمر للمنازل".

وأوضح حمود الشيخ "المضخات القديمة كانت تضخ 250م3 من المياه في الساعة، بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وفي الوقت الحالي أصبحت تضخ 400م3، بعد استبدال المضخات بأخرى استطاعتها أكبر".

وبحسب الشيخ، فإن اعمال الصيانة وتبديل المضخات ستنتهي خلال الأسبوع القادم، وأكد أنهم مستمرون في خدمة المواطنين واستقبال شكاويهم فيما يتعلق بمشاكل المياه في الطبقة.

(خ)

ANHA