TEV –DEM تهنئ العالم الإسلامي والشعب السوري بعيد الفطر

وتمنت الحركة خلال بيان كتابي أن يحل السلام على سوريا وعودة آمنة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم.

وجاء في نص بيان TEV –DEM:"

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعوائل الشهداء والرفاق الجرحى وجميع مكونات المجتمع السوري والمجتمع الإسلامي.

آملين بهذه المناسبة أن يكون إرساء السلام والاستقرار في بلدنا قريباً , وأن يتم في سوريا الحلول التي يمكن أن تعيد فرحة المناسبات الرمزية والدينية إلى قلوب جميع المكونات.

كما للأعياد والمناسبات الدينية أهمية كبيرة في معانيها الإنسانية والأخلاقية التي تتحلى بها المجتمعات لحفظ وصون هذه المعاني الأخلاقية. إلا أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقته يحولون الأعياد إلى جحيم فوق رؤوس المجتمعات ويحرقون الأخضر واليابس ليلاً ونهاراً وتنتهك بذلك المعايير الأخلاقية والإنسانية فقط من أجل تمرير سياساتها القذرة.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM نجدد مباركتنا ثانية ونؤكد أننا على ثقة تامة بأن يحل السلام والوئام في بلدنا والنضال من أجل تأمين عودة آمنة لجميع النازحين إلى ديارهم".

(م)

ANHA