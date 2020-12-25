TEV – DEM تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد ورأس السنة

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بطاقة تهنئة قالت فيها:

"بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية, وكونها أيام شهدت ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام رسول المحبة والتسامح, نتقدم باسم حركة المجتمع الديمقراطي بأسمى التبريكات للأخوة المسيحيين من كافة الطوائف والمذاهب في شمال وشرق سوريا وجميع أنحاء العالم ونتمنى أن تكون هذه الأعياد فرصة لتعزيز أخوة الشعوب وتقدم الحوار بين جميع الشعوب و قطع الطريق أمام أية محاولة لإثارة البلبلة والتفرقة بين أبناء شعوب شمال وشرق سوريا خصوصاً .

نبارك مرة أخرى لسائر الأخوة المسيحيين قدوم هذه الأيام المباركة ونأمل أن يعم السلام مناطقنا وعموم سوريا في العام الجديد".

(ل)

ANHA