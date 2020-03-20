TEV-DEM:سنجعل نوروز 2020 أساسا لتحرير المناطق المحتلة

وهنأت الحركة في بيان كتابي شعب كردستان وشعوب بلاد الرافدين بنوروز 2020.

وجاء في البيان "بدايةً نهنئ قدوم نوروز هذا العام على شعبنا الكردستاني و على جميع شعوب ميزوبوتاميا والمنطقة، وعلى كل عائلات شهداء الحرية و جميع المقاتلين في جبهات الشرف والكرامة قوات ووحدات (QSD -YPG -YPJ ).

تحتفل شعوب ميزوبوتاميا بانتصار إرادة الحرية على العبودية بشعلة النار تعبيراً عن ولادة يوم جديد، لتصبح هذه الشعلة رمزاً للنصر.

وأشار البيان إلى الدلالات التاريخية لعيد نوروز" نوروز التي بجوهرها تمثل إرادة ووحدة الشعوب المقاومة , وإرادة الشعوب المكافحة والمناضلة ضد الأنظمة الديكتاتورية وظالمي العصر, المنتهجين إبادة الشعوب وإنكار وجودها , ولكن الإرادة كانت لها الكلمة الفصل، فلابد من الانتصار على قوى الشر والظلام , حيث أصبح بناء حياة جديدة مع أولى شرارة أوقدها كاوا الحداد" .

ولفت بيان الحركة إلى روح المقاومة الذي يمثله نوروز "لنوروز تاريخ طويل , فهي تعدّ من أقدم وأثمن الأعياد الوطنية التي خدمت المجتمع والإرادة، وأصبحت مقدسةً لدى باقي مكونات ميزوبوتاميا , يحتفل بها شعبنا الكردي على امتداد آلاف السنين، بدأها من الجبال إلى السجون، ومن المدن إلى كل الساحات في عموم كردستان والعالم بفضل التضحيات التي قدمها شعبنا المقاوم في وجه كل الطغاة والمحتلين".

وأكدت الحركة أنها ستجعل نوروز أساسا لتحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا "بروح نوروز 2020 سنجعل نوروز أساساً لتحرير كل المناطق المحتلة من عفرين وسري كانييه وكري سبي وباقي المناطق من الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي ختام بيانها، دعت حركة المجتمع الديمقراطي الأهالي إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحث أبناء شعبنا وكل شعوب شمال وشرق سوريا على أن نوروز هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة , كون البشرية تواجه أخطر الفيروسات، وتجنباً لهذا الخطر القادم، علينا الالتزام بتوجيهات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا .

وهذا لا يمنع الاحتفال بإشعال الشموع وتزيين المنازل والشرفات المطلة على الساحات والشوارع .

عاشت شعلة نوروز رمزاً للمقاومة و الحرية ".

(م)

ANHA