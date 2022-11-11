TEV-DEM: وفاة الشيخ حميدي دهام الهادي خسارة كبيرة لشعب المنطقة

بعثت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM اليوم الجمعة، برقية تعزية بوفاة الشيخ حميدي دهام الهادي لعائلته ولجميع عشائر شمر، جاء في نص البرقية:

"تلقينا نبأ وفاة الحاكم المشترك لإقليم الجزيرة الشيخ حميدي دهام الهادي الذي يعتبر قامة من القامات المؤثرة ببالغ الحزن والأسى، وفقدان هذه القامة والشخصية الوطنية المعروفة خسارة كبيرة لشعب المنطقة.

لقد كان للشيخ دور مهم في تمتين أواصر الأخوة في العلاقات التاريخية بين شعب المنطقة، وكذلك مساهماته في مسألة السلم الأهلي وكان متوازناً في مواقفه السياسية والاجتماعية.

كل التعازي والمواساة للعائلة الكريمة ولجميع عشائر شمر بهذا المصاب الجلل. لروحه الطاهرة الرحمة والمغفرة".

(ل م)