TEV-DEM: قصف مخيم قاديا استمرار لحملة استهداف إرادة الإيزيديين ونابع من صمت دولي وإقليمي

شن طيران الاحتلال التركي قصفاً على مخيم للإيزيديين في قضاء زاخو في محافظة هولير بباشور(جنوب) كردستان، ما ادى لسقوط شهداء وجرحى.

وتنديداً بالاعتداء، اصدرت حركة المجتمع الديمقراطيTEV-DEM بياناً للرأي العام، دعا من خلاله المجتمع الايزيدي وعموم الشعب الكردي وجميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى إبداء الرأي الصريح حيال الجرائم التي تمارس ضد الإنسانية من قصف مخيمات اللاجئين واعتبار ذلك تجاوزاً لكل أخلاقيات الإنسانية وجريمة حرب.

وجاء في نص البيان:" انفراد دولة الاحتلال التركي بقراراتها السياسية والعسكرية غير المسؤولة اتجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعدم احترامها لقوانين المجتمع الدولي الخاصة بحماية الأقليات وبما فيها مخيمات النازحين وللاجئين لإبادة الشعوب والمكونات في منطقة.

وأضاف البيان " ليلة أمس استهدفت دولة الاحتلال الفاشي التركي بغارة جوية مخيم قاديا للنازحين الإيزيديين العزل ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ".

ولفت البيان أن الهجوم على مخيم قاديا يأتي في إطار" الاعتداء على مجتمعنا الإيزيدي استمراراً لحملة تركيا الإرهابية دون تفريق إن كان في شنكال أو أي مكان يتواجد فيه مجتمعنا".

وحمّل البيان " وهذا الاستهداف التركي الغاشم على إرادة مجتمعنا الايزيدي نابع من صمت دولي وإقليمي ورسالة واضحة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملغاة سياسياُ لشنكال ونعتبرها تحدياً تركياً صارخاً ليس لفرنسا وحدها بل للمجتمع الدولي كافة".

وأشار البيان إلى صمت هولير وبغداد :"الاحتلال الفاشي التركي يرفض رفضاً قاطعاً من يسند ويقف بجانب الإيزيديين ومأساتهم ومعاناتهم وبهذه الحالة تركيا تعتبر منطقة شنكال منطقة معزولة عن العراق وكأنها هي تابعة لاحتلال التركي فصمت الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان وعدم شعورهم بالمسؤولية اتجاه جرائم التركية المرتكبة بحق مجتمعنا الإيزيدي نعتبرهم شركاء أساسيين في هذه الجرائم".

حركة المجتمع الديمقراطي أكدت أن القصف التركي جاء بتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني:" نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نعتبر قصف قوات الفاشية التركية لمخيم قاديا للإيزيديين في منطقة دهوك بباشوري كردستان جاء بتواطؤ من إدارة حزب الديمقراطي الكردستاني مباشرة ونحملهم المسؤولية الكاملة".

واختتم البيان بضرورة اعتبار استهداف مخيمات اللاجئين جريمة حرب:" كما ننادي مجتمعنا الإيزيدي وعموم شعبنا الكردي وجميع القوى السياسية والمجتمع المدني إلى إبداء الرأي الصريح حيال الجرائم ضد الإنسانية من قصف مخيمات اللاجئين أو النازحين ونعتبر ذلك تجاوزاً لكل أخلاقيات الإنسانية وهي جريمة حرب بحد ذاتها".

(سـ)

ANHA