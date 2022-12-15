TEV-DEM: نتمنى أن يكون عيد إيزي وسيلة للخير والسلام والأخوة بين الشعوب

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً بمناسبة "عيد إيزي" الذي يصادف يوم الجمعة القادم.

وجاء في نص البيان:

"بمناسبة قدوم عيد إيزي نتوجه بالتهنئة للمجتمع الايزيدي عامة وشعبنا الكردي ولكل مكونات المنطقة ولجميع مقاتلي الحرية ولجميع العوائل الشهداء.

تأتي اهمية والقيم الجوهرية لهذا العيد من معرفة قيمة الشمس والقمر والليل والنهار وحب الطبيعة والحياة والانسان والثقة . والايزيديون يصومون ثلاثة أيام للخالق ويحتفلون في رابع أيامه بعيد إيزي( cejna êzî) والذي يصادف يوم الجمعة. وكلنا أمل بأن يصبح هذا العيد وسيلة للخير والسلام والأخوة بين جميع شعوب المنطقة كما كانت في منطقة ميزوبوتاميا مهد الثقافات والحضارات الأخلاقية.

يستقبل المجتمع الايزيدي هذا العام عيد الإيزي في مرحلة مهمة وحساسة جداً، مازالت ذاكرة التاريخ حافلة بآلام وماسي الإيزيديين جراء المجازر، وهجمات الإبادة الممنهجة سواء في شنكال، أو الانتهاكات اليومية ضد مجتمعنا الايزيدي في العديد من المناطق مثل عفرين وسري كانية المحتلتين، وما يتعرض له أهلنا النازحون في مخيمات الشهباء المحاصرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وحكومة دمشق.

كما أن مجتمعنا الايزيدي في شنكال بات يتعرض لجرائم الحرب من قبل دولة الاحتلال التركي وبالتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني واحتجازهم لمئات آلاف من ايزيدي شنكال في المخيمات لأغراض سياسية قذرة، في انتهاك لكل الاعراف والقيم الانسانية والمواثيق الدولية بما فيها مواثيق ومعاهدات لحقوق الإنسان. يضاف إليها صمت وتواطؤ حكومة بغداد التي لا تقوم بمسؤولياتها الأخلاقية لحماية المجتمع الايزيدي ومؤسساته الديمقراطية في شنكال من سياسات الإبادة والفرمانات.

إن المجتمع الايزيدي مجتمع مقاوم ومكافح بكل شرائحه ومرتبط بقيمة وثقافته الأخلاقية التاريخية وأعياده الدينية والوطنية بكل معاييرها الإنسانية. وعليه فإن الاحتفال بعيد إيزي هذا العام هو مناسبة لاستذكار جميع شهداء الحرية، وتجديد العهد لهم بمواصلة نهج المقاومة.

إننا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نتوجه بالتهاني والتبريكات لأبناء مجتمعنا الايزيدي وكلنا أمل أن نجعل من مناسباتنا وأعيادنا وسيلة للتكاتف وتوحيد المواقف اتجاه المخططات والسياسات التآمرية ضد إرادة المجتمع الايزيدي.

وبهذه المناسبة نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بحماية الاقليات الدينية في كل مكان بتحمل مسؤولياتها حيال انتهاكات الدولة التركية، التي تنفذ أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية والإبادات العرقية بحق أقليات الدينية والعرقية في سوريا والعراق".

(ك)