TEV-DEM: لا سبيل سوى المقاومة لحماية قيمنا ومكتسباتنا

وجاء في بيان كتابي لحركة المجتمع الديمقراطي تلقت وكالتنا نسخة منه، ما يلي"

أعلنت دولة الاحتلال التركي حرب الإبادة الجماعية حرب القتل والدمار على إرادتنا متذرعة بحجج وهمية للتغطية على نفاقها وإجرامها الوحشي وفشلها السياسي والاجتماعي والعسكري، وبهدف جرّ مناطقنا نحو حرب مفتوحة ولتستغلها كوسيلة لترتكب المزيد من المجازر البشعة بحق الشعوب وضرب أمن واستقرار المنطقة وإفراغ المدن من سكانها لتسهيل القيام بعمليات ارهابية لإنعاش مجموعات إرهابية واحتلال المزيد من المناطق.

القصف الوحشي للطيران الحربي لدولة الاحتلال التركي هذه الليلة على العديد من مناطق روج افا يدل على أن هناك ضوء أخضر حاصل من قبل القوى الدولية.

ندين الصمت المخزي للدول المعنية بالشأن سوريا وفي مقدمتها التحالف الدولي. صمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا شراكة في هجمات الإبادة التركية بحق شعبنا.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي، نحث جميع مكونات شمال شرق سوريا وشعوبنا على المقاومة وتنظيم الذات. المقاومة لا سبيل سواها لحماية مكتسباتنا وقيمنا الأخلاقية ولندعم وحدة صفوفنا وتلاحمنا أكثر ومساندة قواتنا قوات سوريا الديمقراطية. نؤكد أن دولة احتلال التركي العدو اللدود لشعوب المنطقة مشتتة وتعيش في أصعب مراحلها وقد تكون آخر مراحلها".

(م)

ANHA