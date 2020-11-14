TEV-DEM: حساسية المرحلة تفرض علينا مسؤولية الحوار الكردي – الكردي

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM بياناً كتابياً دعت فيه إلى الحوار الكردي الكردي، وعدم الانجرار وراء المخططات والسياسات التركية.

وجاء في البيان "منذ فترة زمنية محددة وأزمة باشور تتعمق وتؤثر سلباً على أجزاء كردستان، نتيجة الغياب التام لحل مشاكل تلك الأزمة، وهذا ما يقودنا نحو دفع الثمن. فالحوار الكردي - الكردي هو مطلب وطني وشعبي مشروع لجميع القوى، والمخرج الوحيد من كل الأزمات. لتركيا سياسات ومخططات خاصة تحارب وتعادي الكرد أينما كانوا والتي تريد وضع القضية الكردية بين مخالبها والعمل على احتلال أراضينا وضرب وحدتنا وقوانا الذاتية".

وأضاف البيان: "الجميع بات يعلم بخطورة المرحلة الحالية التي تمر بها كردستان، وتركيا التي تضع كل ثقلها في احتلال كردستان وسد الطريق أمام الحل الكردي في مئوية العام المقبلة. والقضية الكردية أصبحت طرفا'' رئيسيا" في المحافل الدولية. وهذا ما تخشاه تركيا. لذلك فهي تدعم بكل ما تملك من الإمكانات الحروب الداخلية بين الكرد والاقتتال فيما بينهم."

وجاء في البيان أيضاً: "حساسية المرحلة تفرض علينا أهمية ومسؤولية الحوار الكردي - الكردي وتوحيد الصفوف وحماية مكتسباتنا وانجازاتنا.

مع العلم إنه كل القوى السياسية والوطنية وكافة الشرائح المجتمعية الكردستانية بما فيها حركتنا نادت بعدم انجرار أي طرف من الأطراف الكردستانية وراء السياسات والمخططات التركية ، ورأت أن الحلول هي عبر الحوار الوطني انطلاقاً من نية أخلاقية ومبدئية".

حركة المجتمع الديمقراطي حثت في بيانها "شعبنا وكل القوى الوطنية الكردستانية وجميع شرائح المجتمع المدني أن نكون يقظين تجاه هذه المخططات التآمرية ولنكون أصحاب المواقف الوطنية لمنع حدوث أي اقتتال أخوي بين الأطراف الكردستانية، ولنتمسك بالحوار الوطني الكردستاني والإسراع في عقد مؤتمر وطني كردستاني".

(ك)

ANHA