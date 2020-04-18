TEV-DEM: دولة الاحتلال التركي تستغل الظروف وتمارس أبشع الجرائم ضد إرادة شعبنا في مخمور

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطيTEV-DEM، اليوم بياناً للرأي العام، حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مخيم الشهيد رستم جودي "مخيم مخمور".

وجاء في نص البيان:

"مع مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة في دعوة الدول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة , حول عملية وقف إطلاق النار في العالم وخاصة في الشرق الأوسط, بهدف الوصول إلى إيجاد مخرج من أزمة فيروس ( كوفيد 19) التي أصبحت أخطر من الحروب, وتجتاح مصالح الدول المعنية، فهي تعي تماماً بأن دولاً تسعى وراء مصالحها وأحلامها التوسعية .

الدولة التركية من أكثر الدول في العالم التي تحارب إرادة الشعوب، ولا تسمح لها أن تنال حريتها, وتعدّها جريمة بحقها، والدولة التركية من أكثر الدول التي نفذت جرائم لا تحصى بحق أبناء شعبنا الكردي والشعب الأرمني والسرياني والآشوري.

وعلى الرغم من المناشدات والنداءات من أكبر منظمة عالمية لوقف الحملات العسكرية, وعدم استخدامها ضد المدنيين, إلا أن حكومة تركية الفاشية تستفز وضع الحكومة العراقية غير المستقر, وتستغل صداقتها للحزب الديمقراطي الكردستاني لبسط سيطرتها على مساحات واسعة, بشن غارات جوية على مخيم مخمور لللاجئين المدنيين العزل, حيث أدت هذه الغارات إلى تدمير ممتلكات المدنيين في المخيم واستشهاد ثلاث نساء, وسط الصمت المتواطئ من قبل حكومتي بغداد وهولير, مما يفسح المجال لتمدد الاحتلال التركي في باشور كردستان وتمركزه في عمق الأراضي العراقية.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ندين ونستنكر هذا القصف الهمجي الجبان, وننادي حكومتي بغداد و هولير بتحمل مسؤوليتهما حيال الغارات الجوية التركية المتكررة, وخاصة سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تفرض حصاراً متشدداً على اللاجئين في المخيم, لتمنع عنهم الماء والهواء والخدمات الإنسانية, هؤلاء مدنيون عزّل وليسوا إرهابيين, ونطالبهما بفك الحصار فوراً, لأن دولة الاحتلال التركي تستغل هذه الظروف وتمارس أبشع الجرائم ضد إرادة شعبنا في مخمور".

(د ج)

ANHA