TEV-DEM: اليوم هو يوم النضال من أجل القائد

وأصدرت الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً بصدد الأنباء الواردة عن نشوب حريق في جزيرة إيمرالي التي يحتجز فيها القائد عبدالله أوجلان.

وجاء في البيان:

"حريق إيمرالي ليس مجرد حدث اعتيادي، وهذا الحدث هو جزء من حالة التعذيب والعزلة المفروضة على القائد عبدالله أجلان والمتواصلة منذ 21 عاماً. وهذا الحريق أثار لدينا الكثير من القلق والمخاوف.

ولأجل الكشف عن أسباب الحريق في إيمرالي وكذلك الحصول على معلومات بشأن وضع القائد عبدالله أوجلان وإعلانها للرأي العام، يجب أن يسمح فوراً بتوجه وفود مستقلة وكذلك المحامين إلى إيمرالي. ولأجل تحقيق ذلك يتطلب من جميع أبناء شعبنا، وتنظيماتنا السياسية والاجتماعية تنظيم الفعاليات والنشاطات بهذا الصدد، لأن التضامن مع القائد هو مسؤولية تاريخية. اليوم هو يوم التضامن والالتفاف حول القائد. اليوم هو يوم النضال وأداء المسؤولية التاريخية".

(ك)

ANHA