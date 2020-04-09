TEV-DEM توزع مساعدات على الأسر المحتاجة

في إطار المبادرات الشخصية والمؤسساتية التي أُطلقت في مناطق شمال وشرق سوريا لتقديم المساعدات والمعونة للأسر ذات الدخل المعدوم والمحدود والتي تجني قوتها بشكل يومي، وزعت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، اليوم، سللاً غذائية في قامشلو وناحيتي عامودا والدرباسية.

وستستمر المبادرة إلى حين توزيع السلل على كافة الأسر التي تم تسجيلها من قبل الكومينات.

عضو حركة المجتمع الديمقراطي عايد إبراهيم أوضح أن عملية التوزيع تتم بالتنسيق مع المجالس والكومينات، وبيّن حرصهم على توزيع السلل الغذائية على كافة الأسر المحتاجة.

وتحتوي كل سلة على 12 صنفاً من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها كل منزل.

هذا وشهدت كافة مناطق ونواحي شمال وشرق وسوريا حالة حظر التجوال في 23 آذار المنصرم، كتدبير احترازي لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد في المنطقة، بعد ما انتشر في دول مجاورة لسوريا، لذا ساءت أحوال بعض الأسر في المنطقة وبشكل خاص عمال المياومة.

ولكي لا تتأثر هذه الأسر، أعلنت الإدارة الذاتية تقديم الدعم لها بحسب الإمكانات المتوفرة لديها، كما بادر بعض ميسوري الحال تقديم المساعدات.

(س ب- ل ع/ أ ب)

ANHA