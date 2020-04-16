TEV-DEM توزع الدفعة الأولى من المساعدات على الأسر المحتاجة في الحسكة

مع بدء حظر التجوال في جميع مناطق شمال وشرق سوريا الذي أعلنته الإدارة الذاتية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا في المنطقة، اضطر العديد من المواطنين إلى إيقاف أعمالهم اليومية، مما أثر سلباً في أوضاعهم المعيشية وبخاصة عمال الأعمال اليومية.

ولمساعدة هؤلاء المحتاجين وذوي الدخل المحدود، ظهرت عدة مبادرات مجتمعية ومؤسساتية وشملت توزيع مواد غذائية أولية والخضروات.

وفي هذا الإطار بادرت حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة إلى توزيع 178 سلة غذائية على الأسر المحتاجة ومعدومي الدخل في الحسكة وريفها.

الإداري في المكتب التنظيمي لحركة المجتمع الديمقراطي فرحان داوود لفت أن هذه الدفعة الأولى, وهناك دفعات أخرى ستوزع في الأيام المقبلة.

ولفت داوود، إن هذه المبادرة ستشمل جميع الأسر المعدومة الدخل في مدينة الحسكة ومنها منطقة شدادي, عريشة, جبل كزوان (عبدالعزيز), توينة وتل بيدر, والتوزيع سيتم عبر المجالس وكومينات المنطقة.

(ج إ- ن ع/هـ ن)

ANHA