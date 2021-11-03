TEV-DEM تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال لجنة تحقيق إلى مناطق الدفاع المشروع

دعوة حركة المجتمع الديمقراطي جاءت فيما تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيمائية اجتماعها اليوم. في وقت سابق طالبت قيادة قوات الدفاع الشعبي ومنظومة المجتمع الكردستاني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمنظمات الأممية بردع تركيا عن استخدام الأسلحة الكيماوية.

اليوم، وفي بيان كتابي أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، إلى الرأي العام، طالبت الحركة بتشكيل لجنة تقصّي وإرسالها إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية.

شرع البيان بالقول: "رغم نداءات المنظمات الحقوقية والمجتمعية في العالم بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية في الحروب والنزاعات التي تخلق الدمار الشامل لكل الكائنات الحية بما فيها الإنسان والطبيعية والتي يبقى أثرها لسنوات من التشوه الخلقي، ورغم وجود القوانين الدولية الصادرة من منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمنع استخدام هذه الأسلحة إلا أن دولة الاحتلال التركي تستخدم الأسلحة الكيماوية في حربها ضد إرادة شعبنا الكردي بما فيها قوات الدفاع الشعبي الكريلا وYJA-STAR وبشكل دائم ودون تردد في استخدامه إلى يومنا.

ومضى البيان مستذكراً استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً في "حربها الاحتلالية في عفرين وسري كانيه بشكل عشوائي ومازالت آثارها واضحة ومكشوفة وهناك دلائل ثابته وأمام صمت دولي وصمت جميع المنظمات التي تحظر استخدام هذه الأسلحة الكيماوية".

مشيراً إلى ضرورة "حظر هذا السلاح المميت والحد من انتشاره يعني مسؤولية إنسانية وواجب أخلاقي بالدرجة الأولى".

وحثت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM على الانضمام والمشاركة في المسيرة التي ينظمها المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوربا (KCDK-E) اليوم الأربعاء أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (OPCW) في هولندا، وقالت في بيانها: "ندعو جميع القوى المجتمعية والبيئية والمنظمات الحقوقية وعلى رأسهم شعبنا في أوروبا للانضمام إلى المسيرة التي تنظمها (KCDK-E) من أجل محاسبة الدولة الفاشية التركية لاستخدامها الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد شعبنا".

وكان المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوربا (KCDK-E) قد أهاب خلال بيان يوم أمس الثلاثاء، بالشعب الكردي وأصدقائهم والديمقراطيين والمنظمات النسائية للانضمام إلى المسيرة التي ينظمها هذا اليوم الأربعاء، أمام مبنى (OPCW) في هولندا، لمطالبتها بإرسال وفد إلى مناطق الدفاع المشروع والتحقيق في استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا.

وأضافت الحركة في بيانها بالقول: "لإيصال رسالتكم وندائكم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية التي تعقد اجتماعها العام في مدينة لاهاي الهولندية ولحثّ المنظمة بالمسؤولية لوضع حد من انتشارها واستخدامها ومحاسبة مستخدميها وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي".

كما دعت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في ختام البيان منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (OPCW) إلى تشكيل لجنة تقصّي وإرسالها إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية.

(س ر)

ANHA