TEV-DEM تستنكر افتعال حريق سجن افين في طهران وتعتبره انتقاماً من إرادة الشعوب

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة، استنكرت فيه افتعال الحريق في سجن افين بالعاصمة الإيرانية طهران.

قالت الحركة في مستهل بيانها: "مع تصاعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات العارمة التي عمت مدن روجهلات كردستان وإيران، تحولت إلى ثورة مجتمعية ديمقراطية أخلاقية عصرية تقودها المرأة، تحت شعار (المرأة الحياة الحرية jin jiyan azdaî)".

وبيّنت أن ذلك منح "روحاً معنوية لجميع المكونات الإيرانية بالانضمام إلى هذه الثورة التاريخية التي اختارت طريقها نحو الانتصار الحتمي ضد ظلم واستبداد نظام الملالي الإيراني العنصري الذي بات عاجزاً عن إيقاف هذا المد الكفاحي الثوري بطليعة المرأة؛ التي أصبحت رمزاً للإرادة الحرة وقدسيتها ومدى تأثيرها الإنساني على المنطقة والعالم، خاصة الحركات والمنظمات النسوية والشبابية".

وأضافت حركة المجتمع الديمقراطي: "رغم جميع المحاولات والأساليب القمعية واستخدام الرصاص الحي وانتشار الجيش والقوى الأمنية لنظام الملالي في شوارع المدن لفرض هيمنتها مجدداً ضد قيم وأخلاقيات الشعوب والمكونات المتضامنة والمتلاحمة في روجهلات كردستان وإيران، إلا أنها باءت بالفشل وهزمت؛ لأنها اختارت طريق العنف الممنهج وارتكبت المزيد من الجرائم مستهدفة المرأة والأطفال للنيل من إرادتهم".

كما مضت في بيانها قائلة: "بدلاً من بناء حوار مجتمعي ديمقراطي لإيجاد الحلول الجذرية والسلمية المناسبة لكن العنهجية الديكتاتورية العنصرية لدى نظام الملالي لم تتحمل عبء ثورة الحرية والعدالة الاجتماعية، بل قامت بإضرام النار في سجن افين وتسببت بقتل العشرات من المعتقلين السياسيين وإصابة العديد منهم، وهذا ما يشير إلى أن نظام الملالي الإيراني بدأ ينتقم من إرادة الشعوب الديمقراطية من المدن والبلدات إلى السجون وقد يمتد ذلك باتجاه عمال المنشآت والمعامل".

وحذرت الحركة من توسيع وتكثيف "نظام الملالي الإيراني سياسة الإعدامات الجماعية بشكل تعسفي وممنهج لتنفيذ جرائم الإبادات الجماعية".

في خضم بيانها أدنت الحركة افتعال الحريق في سجن افين، بقولها "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) ندين وبشدة ما قامت بها سلطات الملالي الإيرانية بإضرام النار في سجن افين، وهو بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية وضد إرادة ثورة الشعوب بريادة المرأة الجسورة والجريئة، وسياسات لتدمير بنية الثقافات الأخلاقية المجتمعية".

لتختتم بيانها بدعوة "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والنسوية وجميع منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية والسياسية في المنطقة لدعم ومساندة إرادة الشعوب في روجهلات كردستان وإيران والضغط على سلطة الملالي الإيرانية لوقف انتهاكاتها القمعية".

وكان الحريق قد شب بسجن افين الكائن في العاصمة الإيرانية طهران، أول أمس السبت، وسط سماع صوت إطلاق نار كثيف.

بحسب الإحصائيات الرسمية فإن الحريق أسفر عن "مقتل 4 سجناء وإصابة 61 سجيناً، وإصابة 10 بجروح نقلوا إلى المشفى وحالة أربعة منهم خطيرة"، إلا أنه يعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

ويشار إلى أن لجنة السجناء في جمعية الحرية والديمقراطية في روجهلات كردستان، عدّت الحريق "هجوماً موجهاً ضد جميع السجناء من النساء والرجال والسجناء والناشطين السياسيين في سجون إيران وروجهلات كردستان".

وحذرت من ارتكاب المؤامرات والضغوط على السجناء، داعية عموم الشعب الكردي والشعب المنادي بالحرية في إيران، للنزول إلى الساحات لحماية كرامة وحياة المعتقلين السياسيين، ولحماية الانتفاضة في روجهلات (شرق كردستان) وإيران.

(س ر)

ANHA