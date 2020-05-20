TEV-DEM تكرم المؤسسات المعنية بمجابهة كورونا في حلب

وتكريماً للجهود المبذولة من قبل العديد من المؤسسات والجهات المعنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بادرت اليوم حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب بتقديم دروع تقديرية لها، لشكرها على الجهود المبذولة في سبيل درء خطر كورونا.

والمؤسسات التي كرمتها الحركة هي كل من (المجلس الصحي، مشفى الشهيد خالد فجر، قوات الأمن الداخلي، الترافيك، المجلس العام، مؤتمر ستار وبلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية).

وخلال التكريم أُلقيت بعض الكلمات من قبل الإداريين في حركة المجتمع الديمقراطي الذين أشادوا بدور تلك المؤسسات في حماية الأهالي وتوعيتهم من خطر كورونا، وأكدوا على ضرورة تظافر الجهود لتجاوز الصعوبات، والمضي قدماً نحو رسم خط المسير للمجتمع، ودرء الخطر المتجسد بفيروس كوفيد 19.

بدورهم شكر إداريو المؤسسات التي تلقت التكريم، حركة المجتمع الديمقراطي على هذه المبادرة وتعهدوا ببذل المزيد من الجهود لخدمة الأهالي والاستمرار بالعمل وفق القرارات الصادرة لحين تجاوز هذه الأزمة الصحية.

يذكر أن المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية إلى جانب الجهات المعنية بموضوع مجابهة فيروس كورونا أصدرت عدة قرارات من فرض حظر للتجوال وإغلاق للمدارس والمحال إلى جانب إطلاق عدة حملات للتوعية والتعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

(م ع/ل)

ANHA