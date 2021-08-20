TEV-DEM تهيب بالشعب لتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال التركي

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة منه.

واستهلت الحركة بيانها بالقول: "زادت الدولة الفاشية التركية في الآونة الأخيرة من غاراتها الجوية لشن حرب عبر طائراتها المسيرة وارتكاب المزيد من جرائمها الوحشية في المنطقة التي جاءت بالتزامن مع التطورات التي تشهدها أفغانستان متجاوزة كل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الروسي والأميركي بشأن المناطق الحدودية وأصبحت الجهة الوحيدة لتقود حرباً شرسة ضد إرادة شعوب المنطقة أجمع ولكن بطرق وأساليب جديدة وليضع توازن المنطقة في الخطورة".

وأضافت "وبأقل من أسبوع حيث ارتكبت الدولة الفاشية التركية العديد من الجرائم البشعة ضد المدنيين العزل" مشيرة إلى "جريمة لا تغفر في شنكال أمام صمت المجتمع الدولي وحكومتي بغداد وهولير ولم تتردد في استكمال جرائمها في مناطق روجافا".

ونوهت الحركة إلى جرائم الاحتلال في "ناحية زركان ومنطقة تل تمر الآهلة بالسكان المدنيين حيث أصيب العديد بين شهيد وجريح واستهداف سيارات المدنيين وقصفها المتكرر على مناطق الشهباء".

وأضاف البيان "جرائم الاحتلال التركي واضحة في عفرين وسري كانية وكري سبي".

ولفت البيان إلى ان هدف الهجمات التركية " ضرب وتشتيت إرادة المجتمعات المكافحة والمناضلة من أجل بناء حياة تليق بالكرامة الإنسانية الحرة. فجرائم الدولة الفاشية التركية تجاوزت جرائم مجرمي الحرب في العالم إن كان بينوشه في تشيلي وميلوسوفيتش في يوغسلافيا وماسوليني إيطاليا وجرائم الفاشية التركية لم تنل من إرادتنا وعظمتنا المبنية على القيم المقدسة والمعايير الأخلاقية لمقاومة الطغاة والمحتلين".

واستنكرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM وبشدة "صمت المجتمع الدولي ودول التحالف الدولي المعنية في المنطقة وروسيا" ودعتهم للخروج عن صمتهم حيال الجرائم التركية.

واختتمت بتوجيه النداء إلى "شعبنا الكردي وكل مكونات شمال وشرق سوريا إلى تصعيد المقاومة الشعبية لنكون لائقين بخط شهداء مجزرة تل تمر وزركان".

(س ر)

ANHA