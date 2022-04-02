TEV-DEM تهنئ بميلاد القائد أوجلان وتدعو لتحقيق حريته الجسدية

وبمناسبة حلول الـ 4 من نيسان ميلاد القائد أوجلان أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بيانا إلى الرأي العام قالت فيه:

"بداية نهنئ عموم شعبنا الكردستاني وجميع مكونات شمال وشرق سوريا والإنسانية جمعاء بميلاد القائد عبدالله أوجلان الذي يصادف الرابع من نيسان، لنعيش معه بذكرى ميلاده الثالث والسبعين عاما، حياة مليئة بالقيم الوطنية والمبادئ الثورية والأخلاقية مكرسا حياته لإعادة روح الانبعاث للثقافات المجتمعية الديمقراطية بالمنطقة وتوحيدها على أسس أخوة الشعوب ومعايير العيش المشترك لبناء الإنسانية الخلاقة على حد سواء. القائد عبدالله اوجلان أسير من أجل إرادة المجتمعات الحرة منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً يقضيها في أصعب الظروف في سجن جزيرة امرالي من التجريد والانعزال السياسي وغير القانوني وغياب تام للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمختصة بشؤون المعتقلين السياسيين.

لقد حول القائد آبو سجن امرالي الى منبع المقاومة والكفاح والإبداع لبناء فلسفة حياة مجتمعية حرة من خلال إصدار العديد من المرافعات تتضمن بحث وتاريخ البشرية ما قبل خمسة آلاف سنة وإلى يومنا بهدف تحقيق الوصول إلى الحل الأمثل لكل المشاكل العالقة التي تعيشها مجتمعاتنا وعالمنا وجهاً لوجه مع صراع السلطة ودور الدول المهيمنة على إرادة الثقافات المجتمعية في المنطقة.

الرابع من نيسان ولادة تاريخ جديد لإرادة جميع الشعوب والمكونات الشرق الأوسطية في مئوية العصر الحديث ميلاد فلسفة بناء حياة الإنسان الحر، للوصول إلى مجتمع ديمقراطي سياسي أخلاقي ومتحرر جنسوياً على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وفلسفة تحرير المجتمع من بقايا وتراكمات آلاف السنين من الذهنية الذكورية السلطوية، ومدى تأثير ثورة ارادة الشعوب في شمال وشرق سوريا على المجتمعات جاءت نتيجة القراءة الصحيحة لهذا الميلاد العصري وبراديغما الأمة الديمقراطية.

ميلاد القائد عبدلله أوجلان في الرابع من نيسان تأتي في أقدس أشهر السنة حيث تتزين الطبيعة بخمائلها وجمالها والقائد أوجلان معروف بمحبته وحمايته للطبيعة والانسان والبيئة وحب الأشجار وزراعتها وهذه فلسفة الطبيعة والحياة بحد ذاتها.

نحن حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEMننادي جميع الحركات الوطنية والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية بما فيها منظمات المجتمع المدني التحرك الفوري للمطالبة بالإفراج عن القائد عبدالله أوجلان وكل معتقلي الرأي، لأن الدولة الفاشية التركية تمارس أبشع أنواع التعذيب السياسي والنفسي وتمنع عنه الزيارات العائلية ولرفضها المتكرر للقاءات الحقوقية مع محاميه لأكثر من عامين لا نملك أي معلومة عن وضعه عامة والصحي خاصة وهذا ما يقلقنا اكثر.

كما نؤكد بان القائد آبو يمثل اليوم إرادة الشعوب المناضلة والمكافحة من أجل الحرية والديمقراطية".

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ANHA