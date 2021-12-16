TEV-DEM تهنئ الإيزيديين بعيد إيزي وتدعو لإيقاف مخطط إبادة الديانة الإيزيدية

وجاء ذلك خلال بيان أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة حلول عيد إيزي للمجتمع الإيزيدي، وقالت في بيانها:

بروح الشهيد مروان بدل نهنئ المجتمع الايزيدي عامة وشعبنا الكردي بعيد "إيزي" ونبارك حلول العيد على كل مكونات المنطقة ولجميع مقاتلي ومقاتلات الحرية وكل عوائل الشهداء.

تأتي معاني هذا العيد لمعرفة قيمة الشمس والقمر والليل والنهار وحب الطبيعة والحياة والإرادة والانسان الايمان والثقة. والايزيديون يصومون ثلاثة أيام للخالق ويحتفلون في رابع أيامه بعيد إيزي( cejna êzî) على أمل أن تصبح وسيلة للخير والسلام والأخوة بين جميع شعوب المنطقة كما كانت في منطقة ميزوبوتاميا ويعتبر هذا العيد من أول وأقدم الأعياد المقدسة.

يستقبل المجتمع الايزيدي هذا العام عيد الايزي بجو مشحون بالألم والمآسي والمعاناة حيث تعرضوا في أيام الأعياد المقدسة لأشرس الهجمات الإرهابية الممنهجة بالإبادات العرقية والانتهاكات اليومية ضد مجتمعنا الايزيدي الذي بات واضحا أنه يواجه جرائم الحرب من قبل دولة الاحتلال التركي التي تهين كرامة الإنسان وقيمه الأخلاقية والمعاني المقدسة للأعياد وبدون رحمة منتهكة كل الأعراف والقيم الانسانية والمواثيق الدولية بما فيها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان. لكن صمت وتواطؤ حكومتي بغداد وهولير بعدم القيام بواجباتهم الأخلاقية لحماية المجتمع الايزيدي في شنكال من سياسات الإبادة والفرمانات هي مصدر الشكوك والقلق بحق مقاومة المجتمع الايزيدي في شنكال .

المجتمع الايزيدي مجتمع مقاوم ومكافح بكل شرائحه ومرتبط بقيمه وثقافته الأخلاقية وأعياده الدينية والوطنية القيمة، ويتحلى بكل ثقة وإيمان ولم يتخل عن ميراثه التاريخي، مجتمع يستحق التقدير والاحترام نتيجة مقاومتهم لأعتى ارهاب دولي. والاحتفال بعيد إيزي هذا العام سيكون بروح القادة الشهداء دجوار فقير وسعيد حسن وزردشت ومام زكي وكل شهداء الحرية.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEMنهنى مرة ثانية مجتمعنا الايزيدي عامة وكلنا أمل أن نجعل من مناسباتنا وأعيادنا وسيلة للتكاتف وتوحيد المواقف تجاه خط الخيانة والاحتلال والتشهير به.

وبهذه المناسبة ننادي المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والمنظمات المهتمة بحماية المكونات الدينية في كل مكان بإبداء المواقف حيال الانتهاكات التركية التي تنفذ أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية والابادات العرقية بحق المكونات الدينية والعرقية.

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ANHA