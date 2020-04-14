TEV-DEM تهنّئ الإيزيديين بعيد الأربعاء الأحمر

وتقدّمت الحركة، في بيان كتابي بالتّهاني للإيزيديين وللقائد عبد الله أوجلان مذكّرة بجهوده في إعادة المكانة الطبيعية للدين الإيزيدي.

وجاء في بداية البيان: "بداية نتقدّم بالتهاني لشعبنا الكردي عامّة والكرد الإيزيديين خاصّة ، وفي مقدمتهم القائد عبد لله أوجلان الذي تمكّن من خلال فلسفته العصرية بإعادة التعريف الصحيح والجوهري للديانة الإيزيديّة، وإعطائها المكانة الطبيعية والحقيقة بين المجتمع الكردستاني عامّة، كما نتقدّم بالتهاني لكلّ عوائل الشهداء وجميع المناضلين والمقاتلين على جبهات القتال.

مناسبة انبعاث روح الحياة وتجدّدها

ولفت بيان حركة المجتمع الديمقراطي إلى القيم الكامنة وراء عيد الأربعاء الأحمر "يعتبر عيد الأربعاء الأحمر عيد رأس السنة لشعوب ميزوبوتاميا، ومازالت تلك الشعوب تحتفل به رسميّاً، ولكن بتسميات مختلفة.

ولكن الكرد الإيزيديين حافظوا على أصالة وتاريخ وجوهر هذا العيد, الذي له معانٍ عظيمة ومقدّسة دينياً ووطنياً، يأتي عيد الأربعاء الأحمر في بداية شهر نيسان الشرقي، حيث تكتسي الطبيعة ثوبها الأخضر وزهورها الملوّنة من جديد ، فهي مناسبة انبعاث روح الحياة وتجدّدها ، وهذا بحدّ ذاته يعني الاستمرار بأسس وفلسفة جديدة ، تحافظ على القيم العليا للإنسان، وإنّ جوهر الأربعاء الأحمر يمثّل السلام والعيش المشترك بين جميع مكوّنات منطقة ميزوبوتاميا بوئام" .

ودعت الحركة للاحتفال بالعيد مع أخذ بعين الاعتبار قرار حظر التجوال: "في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الأربعاء الأحمر من هذا العام , وكما الأعوام السابقة من خلال تزيين البيض بألوان مختلفة رمزاً للخلية الأولى التي انطلقت منها روح الحياة لكلّ الكائنات, ولكن للأسف نواجه في هذا العام أخطر وباء مجتاح للبشرية باسم فيروس كورونا. لذا يبقى البيض الملوّن بفسيفسائه قائماً كرمزٍ لعيد الأربعاء الأحمر في كلّ بيت دون الخروج من المنزل , والابتعاد عن التجمّعات، ملتزمين بالتعليمات التي صدرت من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

شكر للإدارة الذاتية على جهودها لمجابهة كورونا

وشكرت حركة المجتمع الديمقراطي " الإدارة الذاتية الديمقراطية , والهيئات الصحية المهتمّين كي لا يتفشّى هذا الوباء وينتشر في المنطقة . وعلينا أن نكون حريصين على حماية مجتمعاتنا من هذا الوباء، خاصّة ونحن على تخوم دول المحتلّين والإرهابيين الذين يحاولون تمرير وتهريب هذا الفيروس إلى مناطقنا بشتّى الوسائل".

واختُتم البيان: "إنّنا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM وبهذه المناسبة نهنّئ ثانية شعوب المنطقة بكل أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وفي مقدّمتهم الكرد الإيزيديين , ونبارك لهم هذا العيد التاريخيّ الأصيل, وندعو جميع قوى السلام العالمية وجميع شعوب الشرق الأوسط للتكاتف وفق حقيقة ومبادئ العيش المشترك وأخوّة الشعوب ووحدة المصير.

لنعيش كلّ أعيادنا الدينية والقومية والوطنية على قاعدة ومبادئ وفلسفة الأمّة الديمقراطية .

حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM".

(م)

ANHA