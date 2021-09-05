TEV-DEM تدين هجوم قوات PDK على الكريلا وتعتبره تجاوزاً للخطوط الحمر

وقالت قوات الدفاع الشعبي في بيان يوم أمس أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هاجمت مجموعة من قوات الكريلا مؤلفة من 7 مقاتلين مما أدى لاستشهاد المجموعة بأكملها، في منطقة خليفان في باشور.

وفي بيان أصدرته اليوم، دانت حركة المجتمع الديمقراطي الهجوم على قوات الكريلا.

وجاء في نص بيان حركة المجتمع الديمقراطي:

رغم النداءات والتحذيرات التي صدرت من العديد من القوى الوطنية والسياسية الكردستانية والفعاليات المجتمعية من السياسات والتحركات التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق مديا التي تتمركز فيها قوات الدفاع الشعبي، ورغم التحذير بأن إراقة دم الكردي لا تنفع القضية الكردية ولا تخدمها بأي شكل من الأشكال بل تعقدها أكثر وتضعها في أزمة سياسية واجتماعية وتلحق بها أضراراً جسيمة جدا، يصر الديمقراطي الكردستاني على مواصلة السياسات ذاتها".

وأشار البيان أن المستفيد الوحيد من هجوم الديمقراطي الكردستاني هي " دولة الاحتلال التركي وهي خدمة لهذا المحتل الفاقد لتوازنه سياسيا وعسكريا أمام مقاومة الكريلا".

وتابع البيان "وهجوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم أمس في منطقة خليفان خيب أمال شعبنا عنما استهدفت مجموعة من الكريلا المقاومين للاحتلال التركي لباشور كردستان، مما أدى إلى استشهاد مجموعة الكريلا المؤلفة من سبعة رفاق ثوريين وهم أبناء من أربعة أجزاء كردستان".

وأكد البيان أن الهجوم على الكريلا يعني تجاوزاً للخطوط الحمر "بهذا الهجوم تجاوز الحزب الديمقراطي الكردستاني الخطوط الحمر ووضع القضية الكردية في دائرة الخطر".

وأدان البيان "سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني اللا مسؤولة اتجاه القضية الكردية والشعب ونعتبرها ذنب وجريمة بحق مقاومة الكريلا وشعبنا الكردستاني".

وتوجه البيان بالنداء إلى " شعبنا الكردستاني وفي مقدمتها القوى السياسية الكردستانية وجميع منظمات المجتمع المدني لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإيضاح موقفه من الهجوم على قوات الدفاع الشعبي".

(م)

ANHA