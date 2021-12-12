TEV-DEM تدعو للانتفاض ضد جرائم الاحتلال التركي وتحمّل بغدار وهولير مسؤولية الهجمات التركية

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً كتابياً، بصدد القصف الذي تعرض له مبنى مجلس الشعب في ناحية خانصور في شنكال.

وجاء في نص البيان:

استهدف الإرهاب الوحشي لدولة الاحتلال التركي هذه المرة مبنى مجلس الشعب في ناحية خانصور بشنكال، ودمرته تدميراً كاملاً على غرار تدميرها لمشفى السكينية، من خلال غاراتها الجوية الجبانة بعد أقل من أسبوع على استشهاد مروان بدل، الرئيس المشترك للإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال. هذه الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي بأسلوب مجرمي الحرب واستخدام الطائرات المسيّرة بصورة متكررة على إرادة المجتمع الايزيدي مرده تهميش وإنكار كل من حكومتي بغداد وهولير لإرادة الإيزيديين الذين قاوموا أعتى التنظيمات الإرهابية في العراق. وكان أول منطقة تحررت من براثن الإرهاب على مستوى العراق، وكانت نقطة البداية لدحر الإرهاب. لذلك فإن تركيا تسعى دائماً لإتمام ما تركه الإرهاب الداعشي وإنعاشه من جديد. إن سياسة الحكومة العراقية وسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الممنهجة وصمتهما حيال سياسات الفاشية التركية ضد إرادة المجتمع الإيزيدي تثير لدينا الشكوك في أنهما سلما ملف شنكال إلى دولة الاحتلال التركي، وهذا ما يشكل خطراً على مستقبل الأمن في العراق وباشور كردستان. إن لدى تركيا أطماع في احتلال بلاد الرافدين، وفق "الميثاق الملي" العثماني، على غرار احتلالها لأراضي كردستان وسوريا نتيجة الصمت الذي تتبعه هاتان الحكومتان حيال المجازر والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وشنكال دون إبداء موقف ضد تحركات الفاشية التركية، وتتحركان كشريكتين للسياسات التركية القذرة.

هذه الهجمات الإرهابية الجوية التركية على إرادة مجتمعنا الإيزيدي وقيمه وإرادته الحرة لن تثني الشنكاليين المقاومين عن الدفاع عن كرامتهم وقيمهم التاريخية، بل تزيدهم إصراراً على المقاومة والتشبث بالقيم الأخلاقية. لكن الاحتلال التركي يستغل صمت المجتمع الدولي المتواطئ مع سلطة حكومة أردوغان الإرهابية؛ بهدف ضرب الاستقرار والأمن في شنكال لخلق حالة من القلق والخوف وإفساح المجال لعودة إرهاب داعش مجدداً".

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، ندعو جميع القوى السياسية والوطنية في كردستان والعراق الفيدرالي وكل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ممارسات دولة الاحتلال التركي ومخاطر سياساته التقسيمية وضرب وإبادة إرادة الشعوب في المنطقة.

ونحمّل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، مسؤولية قتل وإبادة الإيزيديين وتركهم دون حماية.

كما ندعو شعبنا الكردي عامة والإيزيدي خاصة، إلى الانتفاض ضد الجرائم التركية في كل مكان ورفع وتيرة المقاومة والكفاح والشعور بالمسؤولية الوطنية".

(ك)

ANHA