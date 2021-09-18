TEV-DEM تدعو الشعب والقوى الكردية التكاتف لإفشال سياسات تركيا في استهداف المناضلين

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي اليوم، تعقيباً على جريمة اغتيال الشهيد المناضل ياسين بولوت في السليمانية على يد الاستخبارات التركية وعملائها، وقالت في البيان:

"تتمادى يوما بعد يوم الأيادي القذرة لدولة الاحتلال التركي في استهداف الشخصيات الوطنية الكردية أينما كان من خلال العمليات التي تشنها بطرق واساليب استخباراتية جبانه خارج حدودها، مستندة على شبكاتها العميلة ومستغلة الفراغ السياسي في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

في الوقت الراهن بدأت دولة الاحتلال التركي باستخدام أسلوب جديد لمحاربة الكرد من خلال عمليات الاغتيالات وتظهر نيتها الواضحة المليئة بالحقد والكراهية تجاه شعبنا الكردي وقيمه من خلال استهدافه للمناضلين والمكافحين للاحتلال التركي.

فاستشهاد المناضل ياسين بولوت (شكري سرحد) أمس الجمعة في مدينة السليمانية الذي كان يتلقى العلاج فيها ليست الجريمة الاولى تقوم بها الفاشية التركية بل زادت من وتيرة جرائمها كالتي جرت في شنكال ومخمور، ومناطق أخرى مما يشير إلى توسيع وانتشار شبكات استخباراتية للاحتلال التركي في مدن باشور كردستان لفرض سياستها الإجرامية الخاصة بها على الشعب واجبارهم على تقبل العمالة والاستسلام أو التهجير والابتعاد عن الوطنية الكردستانية ويمكن أن يوسع من هذه الشبكات والمخططات في كردستان، ويبدو بأنها هي المسيطرة على وضعها الأمني وليس قوى الأمن الداخلي في باشور كردستان".

واختتمت الحركة بيانها بدعوة الشعب لتصعيد النضال بوجه الاحتلال "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نهيب شعبنا في كل مكان التيقظ والحذر، لأن العدو المحتل التركي يقوم بفرض سياسات الحرب الخاصة الإجرامية ضد قيمنا ومكتسباتنا من خلال استهدافه للشخصيات القيادية الوطنية، لذا علينا التكاتف والتلاحم والسير على خطى الشهيد "شكري سرحد" وكل شهداء الحرية لإفشال مخططات وشبكات الاستخبارات التركية. وعلى جميع القوى الوطنية والسياسية والشرائح المجتمعية إبداء الرأي الصريح وتحديد الموقف المشترك لوقف اعتداءات الاحتلال التركي على إرادة شعبنا في كل مكان".

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ANHA