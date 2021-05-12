TEV -DEM تبارك حلول عيد الفطر السعيد وتتمنى أن يصبح وسيلة لإحلال التسامح والسلام

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، المصادف يوم غد الخميس، وقالت فيه:

"بقدوم عيد الفطر السعيد نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع مكونات المجتمع السوري والمجتمع الإسلامي، ولجميع عوائل الشهداء والرفاق الجرحى وكل مقاتلي الحرية على جبهات الشرف والكرامة.

للأعياد والمناسبات الدينية أهمية كبيرة، لمعانيها الإنسانية وقيمها الأخلاقية والثقافية لدى المجتمعات، ولأنها تحفظ وتصون هذه المعاني الأخلاقية. وأملنا أن تصبح هذه المناسبات وسيلة لإحلال السلام وروح التسامح وحل كل المشاكل بالطرق السلمية للوصول إلى السلام والوئام نحو الاستقرار والأمان في المنطقة.

إلا أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقته يستغلون ويحوّلون المناسبات والأعياد إلى جحيم فوق رؤوس المجتمعات، حيث يمارسون أبشع السياسات الاحتلالية الخارجة عن القانون والحقوق، ويتبعون سياسة الأرض المحروقة من خلال قصفهم الوحشي اليومي وسياسة المياه عن الملايين من البشر وتجفيف شريان الحياة وحبسه عن سد الفرات، والتي تعتبر جريمة حرب بحد ذاتها ضد الإنسانية والطبيعة وكل الكائنات الحية وتنتهك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية، وكل ذلك من أجل تمرير سياساتها الشوفينية القذرة.

إننا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM نجدد مباركتنا بهذه المناسبة، ونؤكد أننا على ثقة تامة بأن يحل السلام والوئام في عموم سوريا، واستمرار النضال من أجل تأمين عودة آمنة لجميع النازحين السوريين إلى ديارهم".

(ل)

ANHA