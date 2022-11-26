TEV-DEM تبارك الذكرى 44 لتأسيس PKK وتدعو لتوحيد الجهود في وجه الاحتلال

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM بياناً، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني PKK، باركت فيه المناسبة على القائد عبد الله أوجلان وجميع أعضاء وقيادات الحزب وجميع مقاتلي الكريلا والمعتقلين وعوائل الشهداء وعموم الشعب الكردستاني، جاء في مستهله: "كانت المرحلة بأمسّ الحاجة إلى قيادة فكرية حقيقية واجتماعية وسياسية قادرة على إنقاذ المجتمع من الإبادة والصهر الثقافي من براثن سياسات الفاشية التركية الممنهجة".

وأضاف "فالقيادة الحقيقية هي من وضعت الأسس ومبادئ علمية لبناء ثورة اجتماعية تحررية ديمقراطية معتمدة على الإمكانات الذاتية بعد دراسة تحليلية واستراتيجية تاريخية، قام بها القائد عبد الله اوجلان مع مجموعة من الرفاق الأيديولوجيين والفكريين".

وأشار أن "ميلاد الحزب كان بمثابة الرد المؤلم للفاشية وبداية نحو إشراقة فجر جديدة على شعبنا الكردستاني، وبداية بناء مرحلة التحول الوطني الكبير في إعادة الأمل والثقة بين كافة شرائح مجتمعنا الكردستاني والعمل على لمّ الشمل لترتيب وتنظيم البيت الكردي؛ لتتحول إلى ثورة تحررية وطنية كردستانية بطليعة المرأة والشبيبة، ثورة اختارت لنفسها طريق المقاومة والكفاح الشاق نحو الحرية لتمثل إرادة الشعوب التواقة للحرية في المنطقة والعالم".

وتابع "على الرغم من المؤامرات التي استهدفت حزب العمال الكردستاني والهجمات الدموية التي تشنها دولة الاحتلال التركي، ، ظلت حركة التحرر الكردستاني على عهدها وإصرارها على المقاومة وتقديم التضحيات".

حيّت TEV-DEM تاريخ المقاومة لحزب العمال الكردستاني ومواقفه الوطنية والإنسانية والأخلاقية "نتوجه بالتحية لشعبنا الكردي وكل المكونات المجتمعية ولكل الأحرار في العالم بدعمهم المعنوي والأخلاقي وإصرارهم على حرية القائد عبد الله أوجلان الذي يمثل منبع الحلول لجميع القضايا ولقوات الدفاع الشعبي التي تدافع عن القيم التاريخية والثقافية بمقاومة بطولية".

ودعا البيان في ختامه "جميع القوى الوطنية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود والمواقف ضد الهجمات الإرهابية لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وروج آفا، مستهدفة البنية التحتية والاقتصادية وتفرض حرباً لا هوادة فيها".

(سـ)