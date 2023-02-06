TEV -DEM تعزي ذوي ضحايا الزلزال وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى

وضرب زلزال بقوة 7.4 فجر اليوم باكور (شمال كردستان) وتركيا وشمال وشرق ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفاً حتى الآن مئات الضحايا ودماراً كبيراً.

وفي هذا السياق، تقدمت حركة المجتمع الديمقراطي بالعزاء لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وقالت الحركة في بيان كتابي أصدرته اليوم" بداية نتقدم بالتعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وانتشال العالقين تحت الأنقاض بأسرع وقت".

وانتقدت الحركة في بيانها الإهمال المتعمد للسلطات التركية الفاشية لتخديم مناطق شمل كردستان، وقالت " السلطات ترعى الإرهاب ولا تقدم الخدمات للشعب".

(م)