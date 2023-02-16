TEV-DEM تعزي بوفاة الشخصية الوطنية حاجي شبلي

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي برقية عزاء بوفاة الشخصية الوطنية حاجي شبلي، أمس الأربعاء، في مدينة ديرك عن عمر يناهز 69 عاماً.

وجاء في نص البرقية التي وصلتنا نسخة عنها:

"ببالغ الحزن والأسى تلقينا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ، نبأ وفاة الشخصية الوطنية حاجي شبلي الذي له باع طويل مع نضال حركة حرية كردستان وكان من الشخصيات الاجتماعية الوطنية، نظراً لدوره البارز في تمتين أواصر الأخوة بين جميع المكونات في منطقة ديرك وريفها، وهو والد الشهيدين عصام وفرهاد ديرك.

نتقدم بأحر تعازينا ومواساتنا للعائلة الوطنية ولجميع المكونات بهذا المصاب الجلل".

ANHA