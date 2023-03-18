TEV-DEM تعزّي باستشهاد كوكبة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية

تقدّمت حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم، بالعزاء لأسر شهداء قوات سوريا الديمقراطية الذين استشهدوا جراء تحطم مروحيتين في باشور (جنوب كردستان)، عبر برقية.

وجاء في نصها:

"باسم حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى شعبنا وعوائل الشهداء باستشهاد كوكبة من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب YAT، إثر سقوط حوامتين كانتا تقلانهم، أثناء قيامهم بواجبهم الأخلاقي في عملية مشتركة، متوجهين إلى مدينة السليمانية، حيث إن المقاتلين أنفسهم كانوا السد المنيع في مواجهة الإرهاب طوال سنوات الحرب في شمال وشرق سوريا.

وبهذه الفاجعة الأليمة نؤكد أننا سائرون على نهج شهدائنا وقيمهم الاخلاقية على أمل نحو النصر.

كما ندعو الجهات المعنية في حكومة إقليم جنوب كردستان بتسليم جثامين الشهداء التسعة إلى ذويهم حسب الأصول والأعراف التي تتحلى بها قيمنا وثقافتنا".

(ل م)