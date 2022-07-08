TEV-DEM مهنئة بعيد الأضحى: الأعياد تحمل في معانيها الجوهرية روح التسامح

يصادف يوم غد، عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة، وجّهت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM تهنئة لجميع المحتفلين به.

وجاء في نص برقية التهنئة:

"بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات لعوائل الشهداء والرفاق الجرحى ولشعبنا المقاوم وجميع مكونات المجتمع السوري.

آملين أن يكون هذا العيد وسيلة لإرساء السلام والاستقرار في عموم سوريا والمنطقة، وأن يتحقق الوصول إلى الحلول الجذرية التي يمكنها إعادة قيم البهجة والفرحة للمناسبات الرمزية والدينية إلى قلوب جميع المكونات".

الحركة أشارت إلى أن أهمية الأعياد تأتي من أنها تحمل في معانيها الجوهرية روح التسامح في بناء الحياة التشاركية الحرة على أسس ومبادئ العدالة والمساواة دون تمييز، ليصبح قانوناً تتحلى بها المجتمعات لحفظ وصون هذه المعاني الأخلاقية والإنسانية".

وقالت "إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته لا يعيرون أي اهتمام لهذه الأعياد وقيمها، بل يحوّلونها إلى سياسة الإرهاب والإجرام والإبادات وسياسة التطهير العرقي، ويفرضونها على المجتمعات الآمنة والمسالمة ويحرمونها من ممارسة الطقوس وزيارات المعابد المقدسة، حسب الأعراف والمعتقدات. وما زالت الدولة الفاشية التركية تمارس أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في المناطق المحتلة، وتهدد بشن العمليات العسكرية في الوقت الذي تستقبل فيه شعوب المنطقة أيام الأضحى المبارك، ما يشير إلى الجاهلية المتخلفة للفاشية التركية".

واختتمت الحركة برقية التهنئة بتجديد التهاني، وتابعت: "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM نجدد تهنئتنا ثانية ونأمل أن يحل السلام والوئام في بلداننا وتعود البهجة والسرور بالأعياد إلى وجوه أطفالنا، ونؤكد على النضال من أجل تأمين عودة آمنة لجميع النازحين إلى ديارهم".

(سـ)

ANHA