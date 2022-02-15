TEV-ÇAND: سنجعل 2022 عاماً لحرية القائد عبد الله أوجلان

أصدرت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية (TEV-ÇAND)، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، في الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999.

وأشارت الحركة في بيانها الذي وصلتنا نسخة منه، إلى أن المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، تحققت بيد دول إقليمية وعالمية، ولا تزال مستمرة.

منوهة إلى أن الهجمات التي تستهدف المنطقة، دليل على أن المؤامرة مستمرة، حيث يسعون إلى إبادة الكرد.

حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية، استنكرت خلال بيانها، صمت المجتمع الدولي ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية والمؤسسات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، وقالت إن صمتها يثبت معاداتها للإنسانية وخدمة القوى الفاشية والمحتلة.

ولفتت الحركة الانتباه إلى مشروع الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان، وقالت: "القائد أوجلان هو الشخص الأول الذي نادى من أجل دمقرطة وحرية الشعوب. وجمع الملايين من الكرد وأصدقائهم في أجزاء كردستان الأربعة والعالم حول القضية".

موضحة أن المقاومة تتحقق في كردستان على أساس الحداثة الديمقراطية، وأصبحت ثقافةَ تستقي من مجتمعها الطبيعي؛ أسلوبها هو الدفاع الذاتي وليس هجومي، لذلك باستطاعتها احتضان كل الألوان، اللغات، الأمم.

واختتمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية (TEV-ÇAND) بيانها بالقول: "وجود وحياة وحرية شعوب الشرق الأوسط مرتبطة بوجود وحياة وحرية القائد عبد الله أوجلان. في إطار حملة حان وقت الحرية، سنجعل 2022 عام هزيمة الفاشية وتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

(س ر)

ANHA