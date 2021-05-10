TEV-ÇAND تصدر أغنية جديدة بصدد مقاومة الكريلا

الأغنية المصورة التي صدرت يوم الـ 9 من أيار الجاري تحمل عنوان " Lêxin Lêxin "، تعبّر عن التضامن مع مقاومة مقاتلي الكريلا وحملة صقور زاغروس.

والأغنية من كلمات الفنان دليل ميرساز، وغناء الفنانين دانيش بوطان ونسرين بوطان وكلستان ومزكين وسليمان وجيمن ودليل ميرساز. فيما شاركت فرقة الشهيد ولات للرقص الفلكلوري في الفيديو كليب الخاص بالأغنية.

عضو فرقة بوطان، دانيش بوطان، قال إن الفرقة بصدد إعداد أغنية جديدة قريبًا بعنوان "Hêrsa Aopciy ya".

بوطان نوّه إلى أنهم يسعون من خلال إصدار هذه الأغاني إلى التعبير عن تضامنهم مع مقاومة مقاتلي الكريلا ضد هجمات جيش الاحتلال التركي.

(ك)

ANHA