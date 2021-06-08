ومن المقرر إقامة مهرجان فني للأطفال فني تحت عنوان" براعم الطفولة" شهر تموز المقبل، وعليه بدأ المركز الثقافي بتحضيرات مكثفة ومتنوعة استعدادًا للمهرجان.

وشُكّلت لجنة تدريبية للأطفال مهمتها الإشراف عليهم وتدريبهم وتوزيعهم على الفرق التي سوف تنطلق للمشاركة في المهرجان، بهدف دمج الأطفال في الوسط الفني ورسم البسمة على وجوههم، وخاصة من هم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتضمن فعاليات المهرجات عروضًا للرقص الشعبي ولوحات تمثيلية تراثية، وعروضًا مسرحية وغنائية.

مدير المركز الثقافي في الرقة، سعد كحيص، قال إنهم يعملون حاليًّا على تدريب فرق الأطفال، مؤكدًا أنهم سوف يبذلون جهودًا مكثفة لإنجاح المهرجان "الذي سوف يتلّون بالعروض المسرحية والغنائية والفلكلورية المميزة".

وبيّن سعد كحيص أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو تنمية مواهب الأطفال والاهتمام بهم وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف كحيص " نحاول دمج كافة الأطفال في الوسط الفني، وذلك حفاظًا عليهم من التّشرد والضياع، وكذلك تنمية مواهب الأطفال من التمارين والتدريبات.

الطفلة المتدربة في المركز الثقافي بالرقة روجين محمد قالت إنها تشارك في الفرق الفنية وعبّرت عن سعادتها بخوض هذه التجربة.

وبدورها قالت الطفلة آلين محمد إنهن يتلقين التدريب من المدربين الذين يشجعونهم على التمرين، وعبّرت عن أملها بتقديم عروض جميلة خلال المهرجان.

(رع/ك)

ANHA