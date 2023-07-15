تدريبات عسكرية مشتركة مرتقبة بين روسيا والصين

ذكرت الدفاع الصينية، في بيان: "وفقاً لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريباً القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان".

وأشارت الوزارة الصينية أن التدريبات ستركّز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، والاستجابة للتحديات المختلفة في مجال الأمن.

وتأتي هذا التدريبات بالتزامن مع ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأنه، ومنذ أكثر من عام، والمسؤولون الأميركيون واليابانيون يضعون الخطط اللازمة للتعامل مع نشوب صراع محتمل في تايوان، وعلى الرغم من تطور المحادثات، إلا أنها لم تحسم الجدل بعد، حول ما إذا كان الجيش الياباني سينضم إلى القتال إلى جانب الحلفاء، أم لا.

ومؤخراً، بدأت الولايات المتحدة، بحثّ الجيش الياباني على التفكير بتسلّم بعض المهام، في حال نشوب صراع حول تايوان، مع تزايد التهديدات الصينية، كالبحث عن غواصات صينية، دون الحصول على أي التزام، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

ويأتى الضغط الأميركي على اليابان للعب دور في الصراع المحتمل حول تايوان، من موقعها الجغرافي القريب جداً من الأخيرة، وأيضاً بسبب استقبالها لـ 50 ألف جندي أميركي، في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية، إن اليابان والولايات المتحدة تحتفظان بخطط دفاعية مشتركة حول تايوان، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

(م ش)