تدمير موقع لجيش الاحتلال التركي ومقتل 3 من جنوده

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبيHPG) ) أن القوات استهدفت في 10 من تموز، موقعاً يتمركز فيه جيش الاحتلال التركي في تلة كوردينا بمناطق الدفاع مديا.

وجاء في البيان:

"استهدف مقاتلونا الكريلا يوم 10 تموز في تمام الساعة 13:13 مواقع جيش الاحتلال التركي في ساحة تلة كوردينا بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت العملية عن تدمير موقعاً للعدو بالكامل ومقتل 3 جنود للاحتلال التركي وإصابة جندي آخر بجروح، وفي الساعة 14:40، نقلت مروحيات هليكوبتر للاحتلال التركي قتلاهم وجرحاهم من الساحة، ونفذت قوات الكريلا هذه العملية الناجحة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 41 لصيام الموت العظيم في 14 تموز".

(أ ب)