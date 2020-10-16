تدمير 552 آلية عسكرية.... ارمينيا تكشف حصيلة الاشتباكات مع أذربيجان

وكشف المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمينية حصيلة الاشتباكات مع القوات الأذربيجانية منذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأعلن تدمير 552 آلية عسكرية أذربيجانية، من بينها مدرعات وطائرات بدون طيار.

وأضاف المركز في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن المعارك أسفرت عن تدمير 181 طائرة بدون طيار و21 طائرة و16 طائرة هليكوبتر وأربعة منظومات قاذفة صواريخ كلها تابعة للجيش الأذربيجاني.

ووفقًا للبيان فقد فقدت القوات الأذربيجانية 5959 شخصًا في الأعمال القتالية منذ بداية الصراع.

وأكد المركز إسقاط طائرة أذربيجانية بدون طيار وتدمير 6 عربات مدرعة وطائرة وقتل 120 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبدورها قالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن القوات الأذربيجانية واصلت استهدافها لمدن ناغورني قره باغ في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وقفًا لإطلاق النار وسط مساعي تركيا لإنهائها، وكانت الاشتباكات قد احتدمت بين الطرفين في الـ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد إرسال تركيا مئات من مرتزقتها للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

(س ر)