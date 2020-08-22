تدهور الاقتصاد التركي يلاحق تصنيفها الائتماني

وبحسب شبكة "بلومبرغ"، فإن الوضع في تركيا يثير قلقا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى "BB-".

ويعد هذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة "فيتش" نتيجة قلة 3 درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.

وعزت "فيتش" هذا التصنيف إلى تدخل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية، وأشارت إلى هبوط معدلات العقار بدورها أيضاً، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.

ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطا مستمرا منذ سنوات، في ظل تدهور الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، متجاوزة أضعف أداء لها في منتصف أيار/ مايو الماضي، بحسب ما أفادت به موقع عربي21.

وأشارت الشبكة إلى انخفاض قيمة الليرة بنسبة 3.2 بالمئة إلى نحو 7.2775، على وقع فشل تدخلات البنوك الحكومية.

(ي م)