تضرر ممتلكات الأهالي جراء القصف التركي لمنطقة ديرك

تضررت ممتلكات الأهالي جراء القصف التركي للقرى الحدودية وخاصة قرية عين ديوار التي لحقت بها أضرار كبيرة نتيجة القصف التركي بالطائرات المسيرة لمنازل الأهالي، حيث تضررت ثلاثة منازل بالكامل.

أقدم الاحتلال التركي على قصف القرى الحدودية التابعة لناحية ديرك( المحطة الكهربائية الرابعة في منطقة الكوجرات، بالإضافة إلى قصف قرية جم شرف، وكاسان، ونوالا كورا، وقسروك بقذائف الهاون والطائرات المسيرة حيث تدمرت العديد من منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وخلال القصف التركي لقرية عين ديوار تضررت العديد من منازل المدنيين وممتلكاتهم، حيث أدى إلى تدمير منزل بالكامل واشتعال النيران في ممتلكاتهم.

وتوجهت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية الشعب في ديرك إلى المكان الذي استهدفه القصف التركي لإطفاء الحرائق الناجمة عن القصف، بالإضافة إلى دائرة الكهرباء لصيانة خطوط الكهرباء التي تعطلت بالكامل.

وخلال جولة كاميرا وكالتنا في قرية عين ديوار تحدث أحمد محمد الذي تعرض منزله للقصف وقال: " بعد هزيمة الدولة التركية وداعش في سجن غويران على يد قوات سوريا الديمقراطية، لجأت الدولة التركية إلى قصف منطقة الكوجرات واستهداف المحطة الكهربائية الرابعة التي تغذي المنطقة، بالإضافة إلى استهداف المدنيين في القرى الحدودية وخاصة قرية عين ديوار".

وتابع محمد:" القصف التركي لقرية عين ديوار خلف أضراراً كبيرة بممتلكات الأهالي، بالإضافة إلى جرح أحد المواطنين"، مضيفاً إن منازلهم تضررت بالكامل، وإن الدورية الأمريكية كانت في القرية قبل ثلاثة أيام من القصف، ومنذ ذلك الوقت لم تأتِ أي دورية أمريكية".

وأشار محمد" إن التواجد الأمريكي لا يجدي نفعاً لصمته على الانتهاكات التركية المستمرة بحق المدنيين، ويتطلب منهم الوقوف مع الأهالي ومنع الدولة التركية من قصف ممتلكات المدنيين".

وقال محمد" إن الأهالي عادوا إلى منازلهم لصيانة الأضرار التي لحقت بها نتيجة القصف التركي".

هذا وقصفت فاشية الاحتلال التركي قرى منطقة الكوجرات وبرآف التابعة لناحية ديرك بالهاون والطائرات المسيرة.

(ل)

ANHA