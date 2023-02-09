تضرر غالبية المنشآت التعليمية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية جراء الزلزال

تسبب الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في كل من سوريا وتركيا بخسائر بشرية ومادية جمة ومازالت تداعياته مستمرة.

في هذا الصدد أكد معنيون في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بمدينة حلب تضرر كل المدارس والمنشآت التعليمية في الحيين نتيجة الزلزال والبالغ عددها 13 مدرسة وروضة.

وأكثر المدارس تضرراً هي مدرسة الشهيد جودي أمانوس ومجمع مدارس ميخائيل نعمة وروضة الشهيدة جيان في حي الأشرفية إلى جانب مدرسة حليمة السعدية الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

ووثق مراسل وكالتنا بالصور والفيديو التصدعات التي طالت جدران المدارس وعدداً من أساساتها، بالإضافة إلى تهدم الواجهات وخروج الملحقات عن الخدمة ووصول الأضرار إلى البنى التحتية كحصول انكسارات في خطوط المياه العائدة لهذه المدارس.

ANHA