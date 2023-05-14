تضرر 1000 قرية في باشور كردستان نتيجة الهجمات التركية

جاء حديث القيادي في تحالف الفتح، جبار عودة لوسائل إعلام محلية، حيث قال: "إقليم كردستان جزء من العراق ووجود القوات التركية يمثل تجاوزاً واجتياحاً غير قانوني بغض النظر عن الأعذار التي تطرح"، لافتاً إلى أن "أكثر من 1000 قرية تضررت من التوغل التركي في العمق العراقي بمسافة تجاوزت 200كم".

وأضاف: "3 أسباب للأسف تقف وراء طمس حقائق التوغل التركي في كردستان؛ وهي مصالح بعض القوى الكردية المتناغمة مع أنقرة والدفع إلى عدم تدويل ما يحدث من مأساة للأهالي خاصة مع حركة النزوح القسري والتدمير للمنازل وسقوط ضحايا بسبب القصف الجوي والمدفعي المتكرر ناهيك عن مصالح قوى إعلامية ترى مصالحها مع تركيا وليس العراق"، في إشارة منه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

ونوه إلى أن الوضع في باشور كردستان حيال التوغل التركي قد ينفجر في أي لحظة خاصة وأن التدخل في الشؤون الداخلية أخذ منحى خطيراً في السنوات الأخيرة.

(ف)