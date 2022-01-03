تضخم قياسي في تركيا خلال شهر كانون الأول

وبلغ التضخم في كانون الأول 36,08 % بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، بحسب وكالة فرانس برس.

ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 % من قيمتها مقابل الدولار.

وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في تشرين الثاني 21,31 %، موضوعاً سياسياً متفجراً في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حزيران 2023.

واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمداً وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.

وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار يصعب تحمله إذ أن البلاد تعتمد كثيراً على الواردات ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.

وبعد تسجيلها تراجعاً قياسياً على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف كانون الأول إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.

(م ش)