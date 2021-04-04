تضامن دولي وعربي مع الإجراءات التي اتخذها الأردن للحفاظ على أمن بلاده

وتلاحقت البيانات العربية والدولية التي عبّرت عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، مساء السبت، بعد إعلان الجيش الأردني اعتقال شخصيات كبيرة على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد.

ومن بين الدول العربية التي أعربت عن تضامنها مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية، الرياض، الإمارات، البحرين، العراق، مصر، وسلطنة عمان، إذ أصدرت بيانات أكدت فيها وقوفها إلى جانب الأردن ومساندتها لكل الإجراءات التي تحافظ على أمن البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "العاهل الأردني شريك أساسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل".

وفي بيان صادر عن رئيس هيئة الأركان الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في أعقاب الأنباء التي أفادت باعتقال نحو 20 شخصًا "لأسباب أمنية"، بينهم شخصيات بارزة، أكد الحنيطي عدم صحة ما نشر من "ادّعاءات حول اعتقال الأمير حمزة".

وجاء في تصريح رئيس هيئة الأركان الأردني أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

هذا وذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، أن عمان ستصدر، اليوم الأحد، بيانًا تفصيليًّا يوضح تفاصيل الاعتقالات الأخيرة في البلاد، بحسب ما أفادته وكالة "عمون" الأردنية.

(د ع)